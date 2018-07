Visite privée

Ce magazine culturel français qui ne manque pas de moyens propose une édition spéciale consacrée au plus célèbre musée français : au menu, un reportage sur la journée sans visiteurs, une incursion dans sa « succursale » d’Abu Dhabi et un sujet sur la « Joconde nue », qu’on scrute actuellement dans son sous-sol.

Stupéfiant : le Louvre inédit, TV5, 19 h

Femmes de tête

Vingt-cinq ans après son adaptation au cinéma par James Ivory, le roman historique d’E. M. Forster fait l’objet d’une série télévisée, coproduction en 4 épisodes de la BBC et la chaîne américaine Starz. On y suit toujours les sœurs Schlegel, indépendantes et intellectuelles qui fraient dans la haute société anglaise à l’aube du XXe siècle.

Howards End, tout.tv Extra