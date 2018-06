Un dimanche sur la Colline

Chansons de la Colline

Époque oblige, les spectacles de la fête du Canada bénéficieront des mêmes mesures de sécurité établies l’an dernier pour le 150e anniversaire de la Constitution. Bien que celles-ci provoquent déjà la grogne parmi le public, il y aura sans doute foule sur la colline du Parlement pour le spectacle de midi, animé par la chanteuse Marième et par Lisa Charleyboy et auquel prendront part Brigitte Boisjoli, Arkells, Lights, Iskwé, Jean-Marc Couture, Rose Cousins et Martina Ortiz Luis. Ces mêmes artistes seront aussi du second spectacle en soirée, où viendront les rejoindre Klô Pelgag, Ruth B, The Death South, Elijah Woods x Jamie Fine et DJ Shub.

Fête du Canada

ICI Radio-Canada Télé, dimanche, 11 h 58

La fête du Canada dans la capitale 2018

ICI Radio-Canada Télé, dimanche, 21 h

Le sens de la vie

Photo: UNIS

Kevin, 20 ans, Francesca, 20 ans, Marie-France, 15 ans, et Jeanne, 17 ans, ont le vertige lorsqu’ils pensent à leur avenir, à la vie, à la mort. Alors que les générations précédentes ont mis de côté la religion et la spiritualité afin de penser et d’agir plus librement, ces quatre jeunes confient à la réalisatrice Delphine Piperni qu’ils se sont tournés vers celles-ci afin de trouver un sens à leur vie.

Les grandes soifs

Unis, lundi, 22 h

Cure de jouvence

Photo: Explora

Comment vivre longtemps sans trop subir les ravages du temps sur notre santé mentale et physique ? Depuis les cinq dernières années, la science aurait fait quelques avancées pour freiner le vieillissement. Dans Comment rester jeune, série documentaire produite par la BBC, l’animatrice Angela Rippon et le docteur Chris Van Tulleken partent à la rencontre d’éminents scientifiques aux quatre coins du monde qui dévoilent les meilleurs aliments à consommer, les meilleurs exercices à faire et les meilleurs traitements à suivre pour faire un pied de nez à la sénescence.

Comment rester jeune

ICI Explora, mercredi, 21 h

Stanley Kubrick en rafale

Photo: Warner Bros. Pictures

On les a vus, revus, et on rempile ou on les fait découvrir à un cinéphile en herbe. Les films de Stanley Kubrick dérangent, bousculent, nous hantent longtemps. Tout particulièrement ceux qui sont proposés en ces trois soirs de longue fin de semaine chaude d’été : deux chefs-d’œuvre d’une violence inouïe et son chant du cygne, qui fut la dernière collaboration artistique du couple hollywoodien Kidman-Cruise.

Orange mécanique

Télé-Québec, samedi, 21 h

Les yeux grand fermés

Télé-Québec, dimanche, 21 h 30

Full Metal Jacket

Télé-Québec, lundi, 21 h 30

Le visionnement en continu de la semaine

Photo: Netflix

Jerry Seinfeld est loin d’être le meilleur intervieweur du petit écran. À l’instar de Jimmy Fallon, il se comporte parfois comme un groupie, aime se mettre en valeur, coupe la parole à son invité, manque d’écoute et ne semble pas avoir préparé l’entrevue (ou avoir lu les notes des recherchistes). Pourtant, le voilà de retour pour une dixième saison au volant de sa série d’entrevues avec ses pairs, dont Alec Baldwin, Dave Chapelle et Ellen DeGeneres, qui se prêtent volontiers au jeu. Les admirateurs du regretté Jerry Lewis ne voudront certes pas manquer le sympathique petit-déjeuner entre les deux Jerry devant une montagne de bacon et des kilolitres de café.

Comedians in Cars Getting Coffee

Netflix, dès vendredi