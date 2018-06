Sur vos écrans: Québec en fête

De grands spectacles

Animé par Garou, Gregory Charles et Isabelle Boulay, Le grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale sera diffusé la veille de la Fête nationale à Télé-Québec. Se retrouveront entre autres sur les plaines d’Abraham Andréanne A. Mallette, Corneille, Daniel Lavoie, Les soeurs Boulay, Patrice Michaud et Jean-Pierre Ferland. Le dimanche, à Radio-Canada, Guillaume Lemay-Thivierge anime pour la deuxième année de suite Le grand spectacle de la Fête nationale. Y prendront notamment part Vincent Vallières, Michel Rivard, Klô Pelgag, Martha Wrainwright et Kim Richardson.



Le grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale 2018

Télé-Québec, samedi, 21 h 30, dimanche, 14 h 30



Le grand spectacle de la Fête nationale

Radio-Canada, dimanche, 20 h

Écrans québécois

À l’occasion de la Fête nationale, il y a encore des chaînes qui célèbrent les plus beaux fleurons de notre cinéma. Les cinéphiles, couche-tard ou insomniaques auront le bonheur de voir ou de revoir le chef-d’oeuvre de Claude Jutra, le film phare des années 1990 de Charles Binamé, la plus belle contribution au cinéma de Réjean Ducharme, un film porté par la grâce de Louise Archambault et l’une des plus bouleversantes amitiés masculines racontées par Jean Beaudry et François Bouvier.



Mon oncle Antoine

TFO, dimanche, 21 h



Eldorado

TFO, lundi, 21 h



Les bons débarras

Télé-Québec, dimanche, 21 h 34, 1 h 38, jeudi, 1 h 16



Gabrielle

Radio-Canada, dimanche, 0 h 03



Les matins infidèles

Radio-Canada, dimanche, 1 h 46

Jeunes migrants

Émouvant documentaire de Paul Tom, écrit en collaboration avec l’enseignante Mélissa Lefebvre, instigatrice du projet théâtral, Bagages met en scène des élèves de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie issus de l’immigration qui ont pu exprimer leur réalité par le biais d’une pièce de théâtre créée en 2014 et 2015. Entre les ateliers et les répétitions, le documentaire donne la parole à ces jeunes qui évoquent des souvenirs tantôt tendres, tantôt douloureux de leur pays d’origine, les bonheurs et difficultés liés à leur adaptation, de même que leurs espoirs envers cette terre d’accueil que leurs parents ont choisie pour leur avenir.



Bagages

Télé-Québec, samedi, 20 h 30

Le visionnement en continu de la semaine Bien que l’homosexualité eût été décriminalisée en 1967 en Angleterre, elle était encore considérée comme taboue dans les années 1970. Ainsi, plusieurs homosexuels préféraient demeurer dans le placard ou demeurer discrets… surtout s’ils étaient des personnalités publiques ou, pis encore, des politiciens. Voulant taire sa relation extraconjugale avec le mannequin Norman Scott (Ben Wishaw), le chef du Parti libéral Jeremy Thorpe (Hugh Grant) aurait fomenté son assassinat. Écrite par Russell T. Davies (Dr. Who) et John Preston, réalisée par Stephen Frears (Les liaisons dangereuses, Sa Majesté la reine), la minisérie de trois épisodes A Very English Scandal relate le procès qu’intenta Scott contre Thorpe en 1979.



A Very English Scandal

Amazon Prime, dès vendredi