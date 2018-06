Se prendre en main

En cette Journée nationale des peuples autochtones, une fiction et un documentaire ayant trait aux Premières Nations mettent en lumière des gens qui se prennent en main. Dans Le dep, le personnage principal tente de montrer la voie à son agresseur, tandis que dans Rite de passage, de jeunes Blancs tentent de soigner leurs dépendances grâce aux traditions autochtones.

Rite de passage, Explora, 20 h et Le dep, Artv, 22 h

Nouveau rôle

Ce nouveau drame policier exploite un motif récurrent en fiction hollywoodienne : une ex-vedette d’une série policière suit un détective privé dans ses enquêtes pour préparer un possible retour à l’écran, et s’avère être une efficace assistante…

Take Two, CTV et ABC, 22 h