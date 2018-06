Dernière occasion d’affaires

Pour cette dernière émission de cette saison, le dragon « invité » est un habitué du panel d’investisseurs pour y avoir fait sa marque dans le passé (et avoir fait jaser après ses interventions sur la place publique…) : Mitch Garber.

Dans l’œil du dragon, Radio-Canada, 20 h

Monstres et merveilles

À la veille de la Journée nationale des peuples autochtones, on nous propose le portrait de Beau Dick, un sculpteur influent et militant autochtone décédé l’an dernier et malheureusement très peu connu des francophones. Ce documentaire est une occasion de découvrir ce personnage fascinant.

Maker of Monsters : The Extraordinary Life of Beau Dick, CBC, 20 h