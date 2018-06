Athlètes accomplis

Cette série documentaire en huit épisodes suit trois équipes d’élite de cheerleading sur une année et déboulonne des mythes tenaces sur ce sport beaucoup plus exigeant que ce qu’on pense et sur les gens de tous horizons qui le pratiquent. Artv diffuse deux épisodes en rafale le mardi, et les quatre premiers sont disponibles sur le volet payant de tou.tv.

Cheerleading, Artv, dès 19 h et sur vero.tv

À l’origine d’une rencontre historique

En cette journée marquée par la rencontre des dirigeants américain et nord-coréen, un petit récapitulatif (très bien fait) de leurs relations depuis 60 ans s’avère une très bonne idée.

Corée du Nord : le piège des Kim, RDI, 20 h