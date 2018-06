Sur vos écrans: les Oscar de la scène

La crème de la scène

En direct du Radio City Music Hall, Sara Bareilles et Josh Groban animent dimanche la 72e remise des prix Tony. Se trouvent en tête des finalistes les comédies musicales Mean Girls et SpongeBob SquarePants, avec 12 nominations chacune, et les pièces Angels in America et Harry Potter and the Cursed Child, avec respectivement 11 et 10 mises en nomination. Andrew Lloyd Webber (Jésus-Christ Superstar, Evita, Le fantôme de l’opéra) et Chita Rivera, qui créa le rôle d’Anita dans West Side Story à Broadway en 1957, recevront chacun un Tony honorifique. Le mois dernier, Bruce Springsteen recevait un Tony spécial pour son spectacle Springsteen on Broadway.

Jeunes résistants

Fidèle à elle-même, la chaîne TV5 propose un documentaire dévoilant une page méconnue de la Seconde Guerre mondiale. Cette semaine, c’est au tour des courageux cadets de Saumur, qui, pendant trois jours, luttèrent contre la cavalerie allemande malgré l’armistice annoncé par Pétain en juin 1940. Et malgré le fait qu’ils n’étaient que 2000 jeunes hommes sans grande expérience contre 20 000 féroces soldats. Ponctué d’émouvants témoignages de ces héros de la résistance, Ces gamins-là de Jean-Paul Fargier relate leurs faits héroïques à l’aide de dessins d’époque et de reconstitutions historiques.

Staline et le ballon rond

Que l’on attende impatiemment ou non la 21e Coupe mondiale de football, ce documentaire du scénariste-réalisateur Nicolas Jallot pourrait bien séduire les amateurs de foot et ceux que ce sport ennuie. Alliant extraits d’archives, témoignages et analyses, Football, arme du KGB retrace les origines des célèbres clubs de foot russes, le Dynamo, formé à l’origine de membres du KGB, et le Spartak, composé d’hommes du peuple, dont certains, tels les quatre frères Starotsine, furent envoyés au goulag par Beria, le bras droit de Staline. On ne rigolait pas avec le sport en URSS…

Le visionnement en continu de la semaine Qu’ont en commun la danse contemporaine et la science-fiction ? La websérie Eve 2050, qui nous transporte à une époque où le corps humain n’est plus tout à fait celui qu’on connaît. Évoquant La matrice, Tron et 2001 : l’odyssée de l’espace, cette série de cinq épisodes de cinq minutes met en scène la danseuse Sophie Breton sur une chorégraphie d’Isabelle Van Grimde, qui signe également la direction artistique. Lancée le 16 mai, la websérie réalisée par Davai sera par la suite déclinée sous forme d’installation interactive avec performances en septembre à l’Agora de la danse, puis transformée en une oeuvre scénique en 2019.



Eve 2050

