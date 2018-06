Rêve électrique

Lorsque le prix de l’essence atteint des sommets vertigineux, les plus récalcitrants aux moteurs électriques peuvent changer d’avis. Ce documentaire de National Geographic, qui date un peu (2014) et qui a souvent des allures de publicité pour Tesla, donne à réfléchir sur cette option et surtout à rêver d’avoir les moyens d’acheter une voiture de cette marque.

Méga-usines : Tesla, Télé-Québec, 20 h

Rattrapage nocturne

Pour remplacer la rediffusion de la quotidienne de Marina Orsini, qui fait relâche durant la belle saison, la télévision publique programme des séries internationales de grande qualité déjà présentées dans les dernières années. Celle-ci, déclinée en six épisodes (diffusée les mardis) et inspirée d’un roman de John Le Carré, suit la quête « bondesque » d’un directeur d’hôtel cairote qui tente de piéger un marchand d’armes durant le printemps arabe.

Le directeur de nuit, Radio-Canada, 23 h 05