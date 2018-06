Sur vos écrans: l’Amérique l’appelait Bobby

RFK

Surnommé « l’avorton » par son père, longtemps demeuré dans l’ombre de son frère aîné John F. Kennedy, patriote et catholique ayant fait la chasse aux communistes et aux mafieux, Robert Kennedy succombait à ses blessures le 6 juin 1968. S’il fascine encore, c’est sans doute qu’au cours de sa campagne présidentielle, il est devenu notamment défenseur des droits civiques et que l’Amérique n’aurait pas été celle que l’on connaît aujourd’hui, comme l’avancent deux documentaires respectivement présentés à Point doc et aux Grands reportages. En complément de programme sera aussi diffusé Bobby (2006), drame historique choral d’Emilio Estevez relatant les heures précédant l’assassinat du politicien à l’hôtel Ambassador.



Bobby Kennedy, un président perdu pour l’Amérique / Bobby

Télé-Québec, lundi, dès 20 h



RDI, mercredi, 20 h

Et l’Iris du meilleur film est remis à…

Photo: Catherine Legault Le Devoir

C’est ce week-end que se poursuit la grande fête du cinéma québécois. Après Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk, qui ont animé mardi dernier le Gala Artisans, c’est au tour d’Édith Cochrane et de Guylaine Tremblay d’animer le Gala Québec cinéma en direct du studio 42 de la Maison de Radio-Canada. Au cours de cette soirée où seront distribués 13 prix Iris, on remettra l’Iris Hommage à celui que l’on surnomme affectueusement « l’enfant terrible du cinéma québécois », le grand cinéaste André Forcier (L’eau chaude, l’eau frette, Au clair de la lune, Une histoire inventée).



Gala Québec cinéma

ICI Radio-Canada Télé et radio-canada.ca/galaquebeccinema, dimanche, 20 h

La saison de la F1

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Entre le Grand Prix de Monaco, qui s’est tenu le 27 mai, et le Grand Prix de France, qui aura lieu 24 juin, se dérouleront les essais libres en vue du Grand Prix du Canada du 10 juin. S’étant contenté de la troisième place à Monaco, l’Anglais Lewis Hamilton a remporté les trois derniers Grands Prix du Canada. Pour sa part, le jeune Québécois Lance Stroll, 18e à Monaco, n’aurait pas de grandes attentes pour l’écurie Wiliams sur le circuit Gilles-Villeneuve.



Grand Prix du Canada essais libres

RDS, vendredi, 9 h 45, 14 h, 20 h

Le visionnement en continu de la semaine Ayant provoqué (avec raison !) la rage et la stupeur chez les fans de Sense8 après avoir annulé la série des sœurs Lana et Lilly Wachowski (Matrix) et de J. Michael Straczynski (Babylon 5), les bonzes de la chaîne numérique Netflix sont heureusement quelque peu revenus à la raison. À défaut d’une troisième saison proprement dite, les spectateurs auront droit à un épisode final de deux heures et demi intitulé Amor Vincit Omnia (signifiant en latin « l’amour triomphe de tout »). Wolfgang tombé entre les pattes du vil Whispers, Nomi, Sun, Riley, Kala, Capheus, Lito et Will s’unissent pour aller à sa rescousse. Espérons que cet ultime épisode soit plus satisfaisant que celui de Noël.



Sense8

Netflix, dès vendredi