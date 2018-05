Victime de sa création

Ce documentaire d’une série française toute consacrée aux personnages de fiction qui sont devenus plus connus que leur créateur (Message à Télé-Québec : faites l’acquisition des autres épisodes, SVP…) porte sur le plus illustre des détectives fictifs : Sherlock. En fait, il est surtout question de la relation conflictuelle que l’auteur sir Conan Doyle a toujours entretenue avec ce personnage dont il ne s’est jamais débarrassé.

Sherlock Holmes contre Conan Doyle, Télé-Québec, 20 h

Sortie des espions

En 2013, ce thriller « conjugal » et politique mettant en lumière la double existence d’un couple d’espions russes jouant aux banlieusards américains au début de l’ère Reagan n’avait pas de résonance avec l’actualité. Six saisons plus tard, il en est tout autrement… Les Jenning en sont à leur dernier tour de piste ce soir, dans la finale de cette très grande série, qui mérite amplement qu’on la regarde du début.

Victime de sa création Sherlock Holmes contre Conan Doyle, Télé-Québec, 20 h

Sortie des espions The Americans, FX, 22 h

The Americans, FX, 22 h