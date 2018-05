Le commissaire de la concurrence bloque la vente d’Historia et de Séries +

Toronto — Corus Entertainment a annoncé lundi que le commissaire de la concurrence n’a pas entériné la vente de ses chaînes spécialisées francophones Historia et Séries + à Bell Media. Corus Entertainment et Bell Media en sont à étudier la décision du commissaire et à se doter du plan d’action approprié. En plus de devoir être approuvée en vertu de la Loi sur la concurrence, la vente doit être entérinée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et respecter certaines conditions de clôture. La proposition de vente a été soumise au CRTC. Au moment d’annoncer la vente en octobre, les deux compagnies épinglaient la valeur de la transaction à environ 200 millions de dollars.