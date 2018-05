«Faire oeuvre utile», du livre à Artv

La journaliste culturelle Émilie Perreault transposera dès le 26 octobre le concept de son livre Faire oeuvre utile sur les ondes d’Artv. La série documentaire qui illustre les bienfaits de l’art pour le public sera composée de dix épisodes d’une heure, séparée en deux chapitres. L’émission reprendra une partie des histoires de l’essai, dont celles avec Marc Hervieux, Marc Séguin, Robert Lepage et Simon Boulerice. Émilie Perreault, qui a quitté pour l’occasion sa chronique matinale au 98,5 FM avec Paul Arcand, estime que Faire oeuvre utile sera « touchant mais pas larmoyant », et que l’accent sera mis sur la personne du public plutôt que sur l’artiste qui l’a marquée. « L’art est tellement plus qu’un divertissement, dit la journaliste. C’est à la fois une force, un moteur de changement et un puissant médicament. »