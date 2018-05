Barack et Michelle Obama produiront des séries et des films pour Netflix

New York — Netflix a conclu une entente avec Barack et Michelle Obama afin qu’ils produisent du contenu pour le service de diffusion en continu.

L’entreprise américaine a annoncé sur Twitter, lundi, que l’ancien président et l’ex-première dame produiraient des films et des séries pour le service.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.