Notre choix cette fin de semaine

Courte histoire, gros impacts

Cette courte série documentaire en trois épisodes explore la courte mais déjà très chargée histoire d’Internet, avec ses impacts importants dans nos vies, les positifs comme les plus sombres…

Internet, la grande révolution, Explora, vendredi, 21 h

Magique !

Cette comédie Web raconte les hésitations professionnelles et le revers amoureux d’un magicien à succès (Emmanuel Schwartz) vraiment magique, à l’entourage un peu pathétique. Caricatural, inégal, mais très drôle.

Sylvain le Magnifique, telequebec.tv, dès vendredi

Parle, jase et jappe un peu…

Outre le retour des confidences automobiles de vedettes en compagnie de Michel Barrette et du talk-show animé par Jean-Philippe Wauthier et Rebecca Mekonnen, on note le début d’un talk-show animal avec… des vedettes !

Les poilus, suivi de Viens faire un tour et Le beau dimanche, ICI Radio-Canada, dimanche, dès 19 h 30