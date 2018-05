Sur vos écrans – À la conquête de l’Ouest

Pour le John Wayne en vous

Il y a 15 ans, l’acteur Steve Jodoin s’installait en Alberta. Afin de joindre l’utile à l’agréable, il a décidé de produire et d’animer une série documentaire où il entraîne le spectateur chez différents ranchers de l’Ouest canadien afin d’y vivre sa passion pour le mode de vie des cow-boys. Stetson bien vissé sur la tête, jean immaculé et bottes trop propres, le sympathique homme de la ville apprendra à monter à cheval, à rouler le foin et à nourrir le bétail sous l’oeil parfois amusé de ses bienveillants hôtes d’un jour. Une série de Marie-France Guerrette, écrite par Lyne Barnabé et Josée Thibault, qui célèbre la beauté des Prairies.



Cow-boy urbain

Unis, lundi, 21 h

Ça sent la coupe… de foot

Un mois après son lancement au Festival du film de Tribeca et un mois avant la Coupe du monde de football débarque sur les ondes de Fox l’ambitieuse série documentaire Phenoms. Narrée par le fameux chef Gordon Ramsay (Hell’s Kitchen), cette série de cinq épisodes trace le portrait de soixante jeunes joueurs de foot issus de vingt pays qui incarnent l’avenir du ballon rond. Ce vendredi seront présentés les deux premiers épisodes respectivement consacrés aux attaquants et aux défenseurs.



Phenoms

Fox, vendredi, 20 h et 21 h

Rencontre au sommet

Si les Conférences de la montagne de l’Université de Montréal vous enchantent et que vous êtes mélomane, vous ne voudrez certes pas manquer celle qu’anime Jean-Jacques Nattiez, professeur émérite à la Faculté de musique de l’UdeM, où François Girard, réalisateur et metteur en scène, Georges Leroux, professeur de philosophie à l’UQAM, et Lorraine Vaillancourt, professeure honoraire à la Faculté de musique de l’Université de Montréal, s’interrogent sur la place que devrait tenir la musique à l’heure où la productivité l’emporte sur la créativité.



La musique, reflet de nos sociétés ?

Canal Savoir, vendredi, 18 h

Le visionnement en continu de la semaine Créée par le cinéaste Guillermo Del Toro (Le labyrinthe de Pan, La forme de l’eau), couronnée d’une quinzaine de prix, la série animée Trollhunters revient sur Netflix pour une troisième saison au plus grand bonheur des petits et des adultes au coeur d’enfant. Intitulée 3 Below, la troisième saison met en scène deux aliens adolescents et leur garde du corps dont le vaisseau spatial s’est écrasé près d’Arcadia. Personnages secondaires des premières saisons, le costaud Steve Palchuk et le chétif Eli Pepperjack seront davantage à l’avant-plan. L’histoire ne dit pas encore s’ils seront de la quatrième et dernière saison de la grande saga d’Arcadia, Wizards.



Trollhunters – 3 Below

Netflix, dès vendredi