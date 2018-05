Vedette de la planche méconnue

En rappel, ce documentaire suit une année dans la vie d’une étoile internationale de la planche à roulettes, Pierre-Luc Gagnon, malheureusement inconnu chez lui au Québec.

PLG – Au sommet de la rampe, Vrak, 19 h

Cannes comme si on y était

Le Festival de Cannes est une occasion rare de nous relayer une édition spéciale de ce magazine culturel français « de luxe », du moins dans nos critères télévisuels… Les vedettes, les révélations, les échos et les retours attendus ; bref, tout ce qui fait jaser sur la Croisette cette semaine.

Stupéfiant !, TV5, 19 h

L’heure de se ranger

Au rayon du cinéma « spécial Cannes », on note ce film signé à six mains qui avait fait sensation lors de sa présentation dans la sélection Un certain regard lors de l’édition de 2014. On y suit d’une hôtesse de bar, toujours fêtarde à l’aube de la soixantaine, qui se fait offrir une occasion de mener une vie plus rangée…

Party Girl, TFO, 21 h