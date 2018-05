Une soirée avec « La Voix »

Il y a 20 ans aujourd’hui, l’interprète de My Way s’est tu pour toujours. Pour cet anniversaire, on propose un documentaire sur l’œuvre et la vie de ce crooner, ainsi qu’une émission spéciale, une des premières présentées en couleur à NBC, où il interprétait ses grands succès.

Frank Sinatra, le crooner à la voix de velours, suivi du Frank Sinatra : un homme et sa musique, Artv, dès 21 h

Au cœur des ténèbres

Le Festival de Cannes est l’occasion de ressortir des perles qui y ont été palmées. En voici une, dont l’histoire du tournage est aussi passionnante que le film lui-même.

Apocalypse Now, Télé-Québec, 21 h

En avoir ou pas ?

Au lendemain de la fête des Mères, belle idée que de diffuser ce documentaire québécois donnant la parole à des femmes francophones de différents âges qui ont fait le choix de ne pas avoir d’enfants.

Maman ? Non merci !, UNIS, 22 h