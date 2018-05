Gala Artis: le public récompense ses chouchous et de nouveaux visages

Le public québécois a choisi de récompenser ses chouchous, dimanche, à l’occasion de la 33e édition du gala des Artis, mais aussi de nouveaux visages.

Ludivine Reding, qui a marqué les esprits cette année en incarnant la jeune Fanny dans la série Fugueuse, est allée cueillir son premier prix Artis en larmes, celui du meilleur rôle féminin dans une série dramatique saisonnière.

Dans son discours, elle a rappelé l’importance de s’attaquer aux réseaux de prostitution, plutôt que de blâmer les victimes et leurs familles.

Les premières récompenses de la soirée sont allées à deux autres acteurs qu’on n’a pas souvent vus au gala Artis. Magalie Lépine-Blondeau et son collègue Gildor Roy ont mis fin à la domination de Guylaine Tremblay et Guy Nadon, qui gagnaient depuis des années dans les catégories meilleurs rôles féminin et masculin dans des séries dramatiques annuelles.

Les deux acteurs ont été salués pour leur rôle dans la très populaire émission quotidienne District 31.

Ils pourraient remonter sur la scène plus tard dans la soirée. Gildor Roy est en nomination pour son rôle dans la comédie Lâcher prise, alors que Magalie Lépine-Blondeau est en lice pour Boomerang.

Deux chouchous du public, Charles Lafortune et Gino Chouinard, ont quant à eux poursuivi leur récolte cette année, respectivement pour la meilleure animation d’une émission de variété et divertissement, et pour l’animation d’une émission de service.

D’autres habitués du gala pourraient décrocher de nouveaux prix, dont Guylaine Tremblay pour son rôle de Danielle dans En tout cas. Les animateurs Patrice L’Écuyer et Guy A. Lepage pourraient aussi ajouter un prix à leur riche collection.

Maripier Morin et Jean-Philippe Dion ont donné le coup d’envoi au 33e gala des Artis, en abordant d’emblée le sujet de l’année : le mouvement #Moiaussi.

Fait rare, les deux animateurs sont montés sur scène avant le numéro d’ouverture pour féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce mouvement, ajoutant qu’il était maintenant temps d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.

