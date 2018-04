Gastronomie aérienne

Curiosité ce soir à la compétition culinaire de la télévision publique : les candidats doivent préparer un plateau-repas comme on nous en sert (encore parfois) lors de trajets en avion.

Les chefs !, Radio-Canada, 20 h

Quelles familles !

Après avoir proposé un documentaire et une série documentaire consacrés à la famille Groulx, qui comptait huit (et puis neuf) enfants, le Canal Vie poursuit dans ce créneau populaire en diffusant une série où on nous présente à chaque épisode une famille nombreuse dans son quotidien très organisé.

Nombreux et heureux, Canal Vie, 20 h

Naissance et essor d’un genre

Début d’une série documentaire animée par le cinéaste d’Avatar qui se penche sur l’évolution de la science-fiction et son avenir en compagnie de certains de ses collègues, dont Ridley Scott, George Lucas et Steven Spielberg.

James Cameron’s Story of Science Fiction, AMC, 22 h