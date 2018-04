Gens de « bicycle »

Cette nouveauté originale de la chaîne qui n’offre plus grand-chose d’historique nous introduit à l’univers actuel des amateurs et bidouilleurs de ces grosses motos allongées et bruyantes. À coups de deux épisodes. Il faudra bien changer le nom de cette chaîne un jour…

Chopper Québec, Historia, dès 19 h

Le meilleur du pire

C’est un classique de la fin de saison de la bande du comique de l’info : la cérémonie des Aurores, qui récompense le meilleur du pire du cinéma d’ici. On a bien hâte de voir qui osera aller chercher son rond de poêle en personne…

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30

Jasette avec Janette

Guylaine Tremblay reçoit sur un banc une invitée bien spéciale : celle qui a fait parler à cette même antenne bien des gens de leurs problèmes ou de leur situation particulière, pour faire tomber les tabous, la seule et unique Madame Bertrand.

Banc public, Télé-Québec, 19 h 30