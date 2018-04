Allô Vedettes !

Dans ce nouveau magazine, les animateurs Valérie Roberts et Julien Corriveau (oui, le monsieur Mousteille des Appendices…) scrutent le contenu du téléphone portable d’une vedette et présentent au passage de nouvelles applications et autres bidules pour ce type d’appareil désormais « indispensable ».

Dans ton cell, Vrak, 17 h et 21 h

Les grandes questions

Début d’une série de six missions scientifiques qui tentent de répondre à de vastes questions telles que « Sommes-nous seuls ? » ou « De quoi est fait l’univers ? ». Ce soir : « Que disent les animaux ? »

Nova Wonders, PBS, 21 h

Beauté invisible du Saint-Laurent

Ce documentaire nous entraîne dans les profondeurs de notre fleuve aux grandes eaux et nous fait découvrir le foisonnement de la vie sous-marine, que nous ne soupçonnons pas, mais qui n’en reste pas moins menacée…

Québec profond, Canal D, 22 h