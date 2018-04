Notre choix cette fin de semaine

Parle, parle, jase, jase

Aux tablées jasantes de la fin de semaine, monsieur Bégin reçoit France Beaudoin, Michèle Ouimet, Patrick Sénécal, Mehdi Bousaidan et Hubert Lenoir, tandis que messieurs Lepage et Turcotte accueillent Marc Bergevin, Chantal Machabée, Dany Laferrière, Marc Dupré, François Arnaud et Colombe St-Pierre.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, vendredi, 21 h et Tout le monde en parle, Radio-Canada, dimanche, 20 h

Un Tchèque à Hollywood

Pour souligner le récent décès de Milos Forman, on propose une édition spéciale de cette série sur les cinéastes américains toute consacrée au réalisateur de Hair et Amadeus.

Grands réalisateurs d’Hollywood, Planète +, samedi, 22 h

Androïdes paranoïdes, le retour

Cette série de science-fiction particulièrement labyrinthique, le succès critique de l’automne 2016, est de retour pour mieux mélanger ses fans.

Westworld, saison 2, HBO Canada, dimanche, 21 h