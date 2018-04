Sur vos écrans — D’une controverse à l’autre

La question qui tue

En 2015, alors qu’elle était l’un des membres dirigeants du NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), Rachel Dolezal s’est fait demander par un journaliste si elle était Afro-Américaine. Lorsqu’il fut révélé qu’elle était une Blanche se faisant passer pour une Noire, Dolezal a alors prétendu être transraciale. Lancé au Festival du film de Tribeca, ce documentaire de Laura Browson, coscénarisé par Jeff Seymann Gilbert, dévoile ce qui est advenu de cette controversée défenderesse de la culture noire, qui a depuis quitté ses fonctions à la NAACP. Dès le lancement de la bande-annonce, où l’on voit son fils aîné, qui est de race noire, remettre en question l’idée de ce film, The Rachel Divide a créé la polémique sur les réseaux sociaux, certains demandant à la plateforme Netflix de soutenir des projets d’artistes afro-américains plutôt que de diffuser ce documentaire.



The Rachel Divide

Netflix, dès vendredi

Chine d’hier et d’aujourd’hui

Cette semaine, RDI consacre ses Grands reportages à la Chine. Dans un premier temps, Opération Yellow Bird revient sur le sauvetage de dissidents menacés de mort. Suivent Le dragon à mille têtes, qui s’intéresse à l’espionnage industriel, puis Vestiges d’une révolution culturelle, où l’on rencontre trois héros de la révolution. Enfin, Mao en couleurs trace, à l’aide d’archives restaurées, un portrait du grand timonier.

Le visionnement en continu de la semaine Le 6 juin 1968, cinq ans après son frère John, deux mois après Martin Luther King, Robert Francis Kennedy est à son tour assassiné par balle. Cinquante ans après sa mort, la série documentaire de quatre épisodes, de la réalisatrice Dawn Porter et de la scénariste Niema Jordan, Bobby Kennedy for President propose un portrait fouillé à hauteur d’homme évitant l’hagiographie du sénateur américain à partir d’archives méconnues ou inédites. Tout en soulignant son manque d’envergure, la série explore ses relations conflictuelles avec Joseph McCarthy, Martin Luther King et Lyndon B. Johnson. Dans l’épisode final, on met en lumière les circonstances de son assassinat et l’héritage du politicien.



Bobby Kennedy for President

Netflix, dès vendredi

Exploration océanique, la suite Au début du millénaire, la série Planète bleue avait élargi nos horizons océaniques et maritimes. Cette suite, toujours concoctée par la BBC et narrée dans la version française par le « fasciné » Charles Tisseyre, poursuit l’exploration des secrets de nos océans et de leurs recoins les moins fréquentés. En huit épisodes présentés en autant de soirs, dont un consacré aux coulisses du tournage, tout aussi « fascinantes »…



Planète bleue II

Explora, dès lundi, 20 h Amélie Gaudreau Le Devoir

RDI, lundi, mardi, mercredi et jeudi, 20 hOn ne sait tellement plus comment exploiter nos vedettes que voilà maintenant qu’on fouille dans leur téléphone portable. Animé par Val Roberts et Julien Corriveau, dans une ambiance propre à la rigolade, Dans ton cell s’avère contre toute attente un magazine amusant où l’on fait découvrir aux jeunes spectateurs de nouvelles applications et quel­ques règles de savoir-vivre sur les réseaux sociaux. Seront de passage au cours des prochaines semaines Jay Du Temple, Pier-Luc Funk et Ludivine Reding.Vrak, mercredi, 17 h