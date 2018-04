Un homme au foyer

Cette websérie en neuf épisodes raconte le quotidien chargé d’un jeune père sans emploi qui s’occupe de la maisonnée et de ses trois enfants. Comique et sympathique.

Papa épique, Véro.tv

Des finales

Les fidèles de District 31 seront ce soir en deuil de leur dose quotidienne d’intrigues policières et politiques, et ce, jusqu’à la rentrée. Ils pourront bercer leur peine grâce aux harmonies folk des derniers invités de Louis-Jean Cormier cette saison : Martha Wainwright, Tire le Coyote et Michel Rivard.

District 31, Radio-Canada, 19 h, Microphone, Télé-Québec, 20 h

Les nouveaux nouveaux

Début de la 3e saison de cette série documentaire qui nous fait connaître des recrues de l’humour québécois. On suit cette fois Mehdi Bousaidan, Marie-Lyne Joncas, Daniel Pinet, Arnaud Soly et Rosalie Vaillancourt.

Les 5 prochains, Artv, 19 h