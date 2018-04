Parité entrepreneuriale + 1

Cette nouvelle saison de cette émission où des entrepreneurs vendent leur salade à un panel d’investisseurs a la particularité de « donner la vedette » à autant de dragonnes (Caroline Néron et Christine Germain) que de dragons « permanents » (Dominique Brown et Martin-Luc Archambault). Cette parité sera brisée chaque semaine par un investisseur « mystère ».

Dans l’œil du dragon, Radio-Canada, 20 h

Avant de partir

Quelques mois avant son décès en 2008, la célèbre chorégraphe et danseuse allemande Pina Bausch a repris le spectacle Kontakthof, non pas avec sa troupe, ni avec des danseurs non professionnels du 3e âge, comme elle l’a fait au tournant du siècle, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui n’ont jamais dansé. Ce film documente cette expérience.

Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch, TFO, 21 h