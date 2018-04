Sur vos écrans – La saison des retours

Retours attendus

Alors qu’on brûle de savoir dans quel état on retrouvera Ariane Beaumont dans la prochaine saison de Ruptures, ça risque de chauffer le lundi soir dans la cuisine des Chefs, où huit hommes et quatre femmes s’affronteront dans cette huitième saison animée par Élise Marquis et Daniel Vézina. Prenant la place des Enfants de la télé le mercredi soir, Caroline Néron, Christiane Germain et Martin-Luc Archambault accueillent un nouveau dragon en cette septième saison de Dans l’oeil du dragon, Dominique Brown, propriétaire de Chocolats Favoris. En plus de cette acquisition, un cinquième dragon invité se joindra à l’assemblée chaque semaine. Du lundi au jeudi, à 21 h, Pénélope McQuade reprend les commandes du talk-show Les échangistes pour une troisième saison. Se joignent au groupe France Castel, Anne-Marie Withenshaw, Manal Drissi, Jay Du Temple, Louis T. et Philippe Fehmiu.



Les chefs

Radio-Canada, lundi, 20 h



Dans l’œil du dragon

Radio-Canada, mercredi, 20 h



Les échangistes

Radio-Canada, du lundi au jeudi, 21 h

Victimes de la mode

En décembre 2016, le Musée des arts décoratifs de Paris présentait l’exposition Tenue correcte exigée. Quand le vêtement fait scandale, où l’on proposait quelque 300 vêtements et accessoires ayant choqué la bienséance du XIVe siècle jusqu’à nos jours. Présenté à Point doc cette semaine, ce documentaire de Julia Bracher retrace les principaux points abordés dans cette grande et petite histoire de la mode. Aussi instructif qu’amusant.



Tenue correcte exigée. Quand le vêtement fait scandale

Télé-Québec, mardi, 20 h

Petit guide de survie pour adultes en devenir

Dès mardi, la chroniqueuse culturelle Tatiana Polevoy anime un nouveau magazine rigolo et décomplexé sur les ondes de Vrak où, en compagnie de ses collaborateurs et de ses invités, elle propose des conseils pour adoucir notre existence. Cette semaine, Catherine Éthier et Marie-Soleil Dion se joignent à elles pour établir les cinq règles pour « Te gérer pendant une rupture ». Pour les fans de Code F et de Code G.

Le visionnement en continu de la semaine Venant tout juste de perdre son emploi, Alex (Jean-Philippe Perras) annonce à sa femme (Marie-Claude Guérin) qu’il a l’intention d’être papa au foyer, ce qui fait bien l’affaire de madame, qui met fin à son congé de maternité. Il constate bientôt que papa à temps plein n’est pas une tâche de tout repos ; heureusement, son meilleur ami et voisin (Guillaume Cyr) est là pour le sortir, ou pas !, du pétrin. Une sympathique série de neuf épisodes de dix minutes d’André Gulluni et de Yannick Savard où petits et grands nous en font voir de toutes les couleurs.



Papa épique

Véro.tv, dès jeudi

Presque tout des Monty Python, tout d’un coup Les amateurs de l’humour absurde de ce groupe humoristique qui a fait école dans les années 1970 risquent de trouver leur bonheur dans l’avalanche de productions de leur cru disponibles cette semaine sur Netflix. Leurs longs métrages « cultes » (Monty Python The Holy Grail, The Meaning of Life), leur série télé Flying Circus, des captations de spectacles et quelques documentaires consacrés à ces légendes, tout ça, tout d’un coup.



Amélie Gaudreau

Vrak, mardi, 17 h 30