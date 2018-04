50 ans plus tard

Il y a tout juste un demi-siècle aujourd’hui, le pasteur Martin Luther King périssait sous les balles de James Earl Ray à Memphis. Pour souligner ce triste anniversaire, on nous propose ce documentaire qui dresse un historique du type de militantisme pacifique qu’il a prôné.

Histoire de la non-violence, RDI, 20 h

Pas juste des malaises

Martin Matte, qui nous a fait rigoler avec ses Beaux malaises, goûtera sans doute à sa propre médecine dans cette édition qui lui est consacrée. Ses collègues Julie Le Breton, Christian Bégin, Patrice Robitaille et cie lui font sa fête.

Les enfants de la télé, Radio-Canada, 20 h

Satanée machine

Outre un portrait du policier tué dans le récent attentat dans le sud de la France et les suites d’une enquête sur la possible implication turque avec des groupes salafistes syriens, il sera question de cette machine encore nécessaire et qui devient pourtant si vite obsolète : l’imprimante.

Envoyé spécial, TV5, 20 h