Notre choix cette fin de semaine

Spécial pascal

On vous propose deux « classiques » de la fin de semaine pascale pour célébrer comme il se doit ce long week-end : le premier, « intouché », cet interminable mais fascinant téléfilm de Franco Zeffirelli racontant la vie du Christ. Le second est une relecture de la comédie musicale de Tim Rice et Andrew Lloyd Webber, avec John Legend dans le rôle-titre et Alice Cooper en roi Hérode…

Jésus de Nazareth, Prise 2, vendredi, 13 h, Jesus Christ Superstar Live in concert, NBC, dimanche, 20 h

Défaire les préjugés… en ligne

Ce documentaire de la réalisatrice Alethea Arnaquq-Baril illustre le point de vue des jeunes Inuits à propos de la chasse traditionnelle du phoque et met en lumière leur façon souvent originale et humoristique de relancer les détracteurs de cette pratique dans les réseaux sociaux.

Inuk en colère, Explora, samedi, 20 h