Drogues de performance

L’émission d’enquête de TVA s’intéresse au trafic de psychostimulants sur les campus universitaires québécois. Pour continuer dans la même veine, on peut jeter un oeil à ce récent documentaire d’Alison Klayman (Ai Weiwei : Never Sorry) portant sur la consommation de masse de ce type de médicaments chez les étudiants américains.

J.E., TVA, 19 h et Take Your Pills : intelligence sur ordonnance, Netflix

Question d’images

Pour ces dernières de la saison télévisuelle, la bande d’Esprit critique se demande si les artistes doivent refuser de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, tandis que la tablée de Dans les médias reçoit Anne-Marie Dussault pour souligner le demi-siècle de Télé-Québec et se pencher sur les images marquantes des 50 dernières années.

Esprit critique, Artv, 20 h, Dans les médias, Télé-Québec, 21 h