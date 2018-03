Tout en ellipses, la suite

La deuxième saison de cette comédie de Guillaume Lambert raconte la suite des aventures de la famille Noël (désormais Noël-Diallo) toujours de façon absurde et elliptique, en épousant encore le point de vue d’un personnage à chaque épisode. Et on rigole encore toujours autant.

L’âge adulte, saison 2, Tou.tv

Un film dangereux

Ce documentaire raconte l’histoire du tournage d’un film d’aventures mettant en vedette Tippi Hedren (Les oiseaux) et 150 félins sauvages qui s’est avéré tout simplement désastreux. 90 personnes y furent blessées.

Roar : un tournage cauchemardesque, Canal D, 22 h

Retour des espions russes

Début de la sixième et ultime saison de ce fabuleux thriller d’espionnage suivant les mésaventures d’un couple d’espions russes plantés aux États-Unis dans les années 1980, qui a une certaine résonance avec l’actualité des dernières semaines.

The Americans, FX Canada, 22 h