Naissance « guerrière »

Ce documentaire raconte les premières années d’une institution phare canadienne : l’Office national du film. À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, il avait d’abord pour fonction de produire des « documentaires » de propagande.

Propagande téméraire, Planète +, 20 h, aussi disponible sur onf.ca

Célébration théâtrale

Mardi sera célébrée la journée mondiale du théâtre. Artv prend un peu d’avance en présentant pour l’occasion un documentaire consacré à des créateurs émergents d’ici et un enregistrement d’une pièce du Fransaskois Gilles Poulin-Denis.

Nous autres, les autres, suivi de Dehors, Artv, dès 21 h

Conversation sur la mort

Ce documentaire donne la parole à neuf personnes, connues ou non, qui ont vu la mort de très près et qui partagent leurs impressions sur cette étape inévitable pour nous tous.

Into the Night : Portraits of Life and Death, PBS, 21h