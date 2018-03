Les producteurs de «The Crown» font leur mea culpa

Londres — Les producteurs de la série de Netflix The Crown ont présenté leurs excuses, mardi, aux acteurs Claire Foy et Matt Smith, après qu’il eut été révélé publiquement que l’actrice avait été payée moins généreusement que son collègue masculin. Un producteur a dévoilé la semaine dernière que Claire Foy, qui incarne le rôle principal de la reine Élizabeth, avait été moins bien payée que Matt Smith, qui personnifie le prince Philip. La raison de l’écart salarial : M. Smith est plus connu. La maison de production Left Bank Pictures a assuré que les acteurs « n’étaient pas au courant de qui avait quoi, et ne peuvent pas être tenus responsables de la paie de leurs collègues ». L’entreprise s’est excusée auprès des deux acteurs et a ajouté qu’elle était « absolument solidaire à la lutte pour un salaire équitable ».