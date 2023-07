Cours, Lola, cours!

En 2018, le chorégraphe montréalais Jacques Poulin-Denis présentait Running Piece à l’Agora de la danse, un solo pour danseur et tapis roulant. Il avait auparavant signé Waltz (2017), toujours sur tapis, avec les étudiants de l’École de danse de Montréal. Et sa compagnie Grand Poney tourne présentement ON/OFF, chorégraphie courante pour quatre à cinq danseurs, pour le public ado. Discussion sur les aléas du travail sur tapis roulant.

« La plus belle trouvaille, c’est l’hypnotisme que ça provoque. Ça envoûte de voir la personne qui avance et se démène continuellement, tout en restant au même endroit dans l’espace. C’est quelque chose que je ne retrouve pas en studio, sans tapis ; comme si le temps était suspendu. »

« Le plus difficile, c’est de faire ce duo entre un humain et une machine insensible. Si un danseur tombe et crie, le tapis n’arrête pas pour autant. Dans la création de ON/OFF, on a eu des blessures étonnantes — quatre, à date. C’est énorme. Ça a été un wake-up call ; j’ai dû me demander comment poursuivre puisque le projet est plus risqué que ce que je pensais. On a prévu un entraînement précis avec une physio. »

« On tombe de la machine régulièrement ; la plupart du temps, on tombe bien. Tu as une vélocité quand tu débarques du tapis : si tu le fais dans l’axe de la machine, par l’avant ou l’arrière, ça va. Quand tu débarques sur le côté, souvent, ton corps est en torsion, et je pense que c’est là que les problèmes peuvent arriver. Ce sont surtout les chevilles qui paient. »

« Le tapis est un sol qui bouge, sur lequel tu danses, ce qui implique des configurations de corps invraisemblables. Le danseur ne peut jamais s’abandonner — c’est très difficile —, il doit toujours rester aux aguets. Et quelque chose est captivant de le voir et sentir qui travaille fort, qui navigue entre tous ces défis-là. »