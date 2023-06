Depuis dix ans, plus de 3000 participants ont pu bénéficier de l’initiative mise en place par le Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets. Il propose des cours de danse adaptée et de danse-thérapie pour personnes aux prises avec un handicap ou avec des problèmes de santé, comme le syndrome de Down, l’autisme ou encore la maladie d’Alzheimer.

1 Lui-même atteint d’une maladie musculaire qui affecte ses jambes, Luca « Lazylegz » Patuelli exécute une figure avec les jambes en l’air devant ses élèves, dans les studios des Grands Ballets à Montréal. Valentine Alibert

2 Les participants du cours de danse-thérapie, mais également les professeurs et les bénévoles, dansent avec des cerceaux dans les mains. « Les participants qui ont du mal à suivre, ont pu participer davantage grâce au cerceau, parce qu’ils avaient quelque chose à quoi s’accrocher » a remarqué Sue Brotherwood, qui coenseigne le cours de danse Broadway pour les personnes atteintes du syndrome de Down ou de déficiences intellectuelles. Valentine Alibert

3 Malorie Annanack se déhanche devant la caméra avec enthousiasme lors de son cours. Valentine Alibert

4 Maryem Rorick, une jeune fille avec le syndrome de Down, tient des cerceaux lors de son cours de danse aux Grands Ballets. Valentine Alibert

5 Bien qu’aux prises avec une déficience intellectuelle, les élèves d’Audrée Papineau-Chartrand apprennent les techniques fondamentales de la danse contemporaine : le travail au poids du corps, le travail avec le partenaire et le travail au sol. Le tout a pour but de travailler leur estime personnelle, dit l’enseignante. Valentine Alibert

6 Hélène Duchesneau danse avec son fils, Jeremy Galicia, lors du dernier cours de danse du semestre. Une fierté et une joie contagieuse habitent son regard plein d’amour. Valentine Alibert