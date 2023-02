«Never Not Moving aka d**gs» : «Un lieu où tout est possible»

Après sa première pièce, Superheroes Cry Too, présentée en décembre à l’Ausgang Plaza, le collectif multidisciplinaire FRGMNT revient avec une toute nouvelle proposition, Never Not Moving aka d**gs. Cette fois-ci, c’est l’artiste de streetdance et membre du collectif Victoria Mackenzie qui signe la direction artistique, une grande première pour la danseuse qui n’avait chorégraphié que des solos et de courtes pièces de groupe dans sa carrière.

« Je me suis inspirée des moments qui se passent dans les clubs, dans les raves. J’ai toujours trouvé que c’était un lieu intéressant, où tout est possible, et j’ai toujours aimé y observer les gens », explique Victoria Mackenzie. En effet, pour créer la pièce Never Not Moving aka d**gs, elle s’est replongée dans ses souvenirs de boîte de nuit, qu’elle fréquentait quand elle était beaucoup plus jeune. « J’ai grandi dans les clubs, toute mon adolescence, j’y étais, se souvient-elle. Je trouve que dans la scène de danse, même dans le street dance, il manque de représentation des danseurs de clubs. J’ai voulu amener ces moments à notre communauté. »

Pour monter cette nouvelle création, Victoria Mackenzie s’est entourée de cinq artistes issus du milieu contemporain et majoritairement formés en street dance. « Je les connais tous et toutes à l’extérieur de ce projet. Le choix pour la pièce s’est fait de façon très organique », raconte-t-elle.

Le collectif dont elle fait partie, FRGMNT, a pris ses racines dans les danses de rue. Formé en 2020, il se veut un espace « multidisciplinaire, parfois interdisciplinaire » et vise à travailler avec la communauté de streetdance. « Notre format s’appelle l’hétérarchie. Ça signifie qu’on change de leaders pour chaque projet, explique Mme Mackenzie. Pour Superheroes Cry Too, Céline et Shash’u étaient en charge. Ja, Néné, J-Style et moi étions interprètes dans la pièce. Cette fois-ci, je suis à la direction artistique, Shash’u à la musique, et les autres membres de FRGMNT sont des yeux extérieurs, des consultants… »

Improvisations pures et structurées

Pour sa première pièce de groupe, Victoria Mackenzie a décidé de mettre en place « des sections très techniques » séparées par des moments d’improvisation, parfois pure, parfois structurée. Selon Anaïs Chloé Gilles, une des interprètes du spectacle, « ça crée vraiment un univers qui va au-delà des mouvements. Il y a un équilibre entre l’exécution, les comptes, les mathématiques et la possibilité en même temps de se laisser aller ».

Côté mouvement, Mackenzie n’a pas voulu choisir une ou plusieurs techniques de danse particulières. « Je ne voulais pas que ce soit une représentation, une chorégraphie de fondation du street dance. C’était important pour moi. Les danseurs vont justement dans les raves, dans les clubs pour être plus libres, simplement connecter avec la musique plutôt que représenter un style », ajoute-t-elle.

Modeler une expérience

Delande Dorsaint, autre interprète du spectacle, estime même que la chorégraphe a élaboré « un style en soi ». « On ne reconnaît pas de technique. Par contre, individuellement, cette danse nous permet de faire ressortir notre personnalité, notre façon de bouger. On décèle plus des qualités de mouvement que des techniques », dit-il. Anaïs Chloé Gilles abonde elle aussi dans le même sens. « On se détache de nos corps de danseurs. On ne cherche pas de forme, on a une approche d’une personne qui veut se libérer », affirme-t-elle.

En plus de la danse, la musique prend une place majeure dans Never Not Moving aka d**gs. « On travaille aussi beaucoup les lumières. L’idée, c’est vraiment de créer un environnement, une ambiance », dit-elle. En effet, selon Jaleesa Coligny, une des danseuses, la musique joue le rôle d’un autre interprète dans la pièce. « Les sections très précises et physiques permettent la création d’un effet visuel qui accompagne la musique. Ça permet au public de comprendre, de défaire la formule ou de juste se laisser emporter, développe-t-elle. C’est vraiment fort et complexe, ce qu’il se passe, et la musique prend énormément de place. » Sur scène, plusieurs objets se retrouvent aussi. Cependant, côté scénographie, Victoria Mackenzie préfère garder le mystère. « Il va falloir venir voir la pièce ! » dit-elle.

En plus de la création « d’un univers », la chorégraphe a aussi élaboré des personnages, développés et incarnés par chaque interprète. « Le processus, c’est comment chaque personnage va trouver sa propre liberté, à travers les différentes influences, et l’ambiance envoûtante », raconte Anaïs Chloé Gilles.

Selon cette dernière, le spectateur se sent «complètement impliqué dans la». « Il y a vraiment quelque chose qui va chercher chaque personne, qu’elle le sache ou non. On crée un univers où tout le monde se sent compris », ajoute-t-elle.

À travers ces différents éléments, Victoria Mackenzie espère faire « vivre une expérience » aux spectateurs. « On veut que tout le monde rentre ensemble, comme dans un club. On ne distingue plus les danseurs des spectateurs. Il faut que ce soit vraiment immersif », conclut-elle.

Never Not Moving aka d**gs Du collectif FRGMNT. À Tangente, du 16 au 19 février.