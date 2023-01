Louise Lecavalier en chair et en numérique

Louise Lecavalier n’a jamais eu peur du risque. Et à 64 ans, cet appel se poursuit. À partir de jeudi, la danseuse se vêtira de dizaines de capteurs pour livrer Delusional World, une performance de danse et d’arts numériques, avec le concepteur Lu Yang à la galerie Arsenal art contemporain.

« Le visuel varie selon le danseur qui fait l’exploration », dit Louise Lecavalier en entrevue. Jusqu’à tout récemment, elle ignorait sur quelle musique elle danserait et de quel type de visuel elle serait accompagnée.

Originaire de Shanghai, Lu Yang a travaillé avec différentes techniques, la vidéo, l’installation, l’animation, la performance, la capture de mouvements et les jeux.

Pour Louise Lecavalier, la performance qu’ils réalisent ensemble s’approche du jeu vidéo. À l’avant-scène, la danseuse s’y trouve en chair et en os, et ses mouvements inspirent et animent des « avatars », créés par Lu Yang pour l’occasion.

« C’est risqué dans le sens que je ne sais pas ce que la personne va décider de faire. Ça n’est pas comme un spectacle qui est réglé des mois en avance », dit-elle. Le spectacle est présenté à l’occasion de la 6e biennale d’art numérique, mais les échanges entre Lecavalier et Yang se sont faits à distance. C’est d’ailleurs tout récemment que la danseuse s’est familiarisée avec les créatures créées par Lu Yang pour l’accompagner, une situation à la fois « frustrante et stimulante ».

« Certains personnages semblent sortir de l’enfer », dit-elle. Il y en a qui n’ont pas de tête, ou à qui il manque d’autres membres. Or, dans la chorégraphie qu’elle avait élaborée au préalable, « les personnages avaient une tête, deux bras, et deux jambes », dit Louise Lecavalier.

Photo: François Drouin

Le spectacle, qui dure une trentaine de minutes en tout, compte donc sa part d’improvisation entre les deux créateurs. Et la performance est harnachée par tout un appareil technique, alors que la danseuse est attachée de toutes parts par les capteurs. « J’en ai 17 dans la nuque seulement. C’est de loin le costume le plus inconfortable que j’ai eu à enfiler », constate-t-elle. Elle recouvre d’ailleurs cette enveloppe technologique d’autres vêtements, qui lui font incarner différents personnages.

Pour Louise Lecavalier, ce spectacle, auquel elle participe, mais qu’elle n’a pas conçu, est l’occasion de refaire le point après l’intense période de création qui a abouti à Stations, un spectacle solo qui devrait reprendre l’affiche bientôt.

« Après une grosse création comme Stations, où tout part de moi, j’aime m’investir dans de petits projets, qui me montrent la voie. Comme une sorte de chemin » qui me mène ailleurs, dit-elle. Delusional World pourrait d’ailleurs être pour elle une « ébauche de quelque chose », qui la mènera plus loin dans la création.

Danser, toujours

Car, du haut de son âge, Louise Lecavalier ne songe pas à s’arrêter de danser, même si elle pourrait le faire, dit-elle, d’un seul mot, en un instant, d’un claquement de doigts.

« Ce qui me particularise, ce n’est pas que je danse à 64 ans, mais c’est la façon que je danse, qui est très extrême, très exigeante et très physique. » Pourtant, elle ne croit pas qu’il lui soit plus difficile de servir son art aujourd’hui qu’autrefois. « J’ai mal partout aujourd’hui, mais j’avais aussi mal partout autrefois. »

« C’était très difficile de danser à 20 ans, dit-elle, mais pas de la même manière. Mon corps, je le connaissais moins, et il n’était pas nécessairement plus performant. Peut-être qu’on essaie trop de penser le corps comme quelque chose de simple et de parfait à la naissance et qui devient de moins en moins parfait en vieillissant. » S’il peut y avoir des sommets de performance à certains âges pour des sportifs qui exécutent constamment le même geste, ça n’est pas le cas pour elle. « Pour moi, le défi de danser est toujours grand. La joie de danser est toujours grande. »

Delusional World De Lu Yan, avec Louise Lecavalier, à l’Arsenal art contemporain, les 26, 27 et 28 janvier