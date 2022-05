«Crypto», la danse de Frankenstein

Après deux ans de reports et d’annulation, le danseur étoile Guillaume Côté a enfin pu présenter sa pièce Crypto au Théâtre Maisonneuve hier soir. Univers onirique et gestuelle néoclassique dessinent cette fable dansée qui innove en termes de scénographie, mais reste classique dans la forme.

Le danseur et chorégraphe québécois Guillaume Côté s’est inspiré de la cryptozoologie, l’étude des animaux dont l’existence n’est pas prouvée, pour bâtir son œuvre Crypto. On le comprend très rapidement grâce aux paroles prononcées en fond sonore, extraites de l’histoire de l’auteur Royce Vavrek, écrite à la demande de M. Côté. Avec ses deux éléments, Crypto se veut alors une œuvre très narrative, avec un fil conducteur clair, digne d’une fable. Un couple se met à la recherche d’une créature, dont l’homme rêve constamment, qui résoudra tous leurs problèmes. Une fois trouvés, ils tentent de la domestiquer, en vain. Vient alors le temps de la transformer en un être plus humain. Le récit nous amène à penser très rapidement à King Kong ou encore au monstre de Frankenstein. Le chorégraphe s’interroge alors sur le besoin de l’Homme de contrôler la nature et l’issue, parfois fatale, qu’un tel comportement peut avoir. On suit donc les quatre protagonistes (le couple, la bête et la chirurgienne) dans ce conte fantastique, qui ne réinvente pas le genre, mais qui est facile à suivre. En effet, Crypto ne cherche pas à brouiller les pistes ou à approfondir le sujet. Il vise juste à conter une histoire, en dansant.

Coté scénographie, rien à redire. Le chorégraphe voulait miser sur de l’innovation et c’est chose faite avec le travail de la compagnie montréalaise Mirari. Jeux de lumière très élaborés et projections réalistes et immersives nous plongent dans le rêve et nous permettent un réel suivi de l’histoire qui se déroule sous nos yeux. On y découvre une forêt enchantée, un tourbillon de portes, une cité cachée, les images défilent et racontent l’histoire. La lumière souligne aussi les corps dessinés et façonnés par l’identité des personnages. Le plateau se coupe en différentes sections pour mettre en lumière un dominant, puis un dominé. On recrée une scène réaliste d’opération grâce aussi à ces jeux lumineux qui amènent le côté cru du moment tout en laissant des scintillements et des détails de couleurs pour rester dans la poésie et la fable.

Le mouvement pour le mouvement

Les quatre interprètes de la pièce, Greta Hodgkinson, Natasha Poon Woo, Casia Vengoechera et Guillaume Côté lui-même, vont et viennent dans les tableaux et déambulent avec leur gestuelle spécifique. On soulignera ici d’ailleurs la recherche de mouvements intéressante, qui flirte quand même souvent avec les belles lignes du ballet classique. Un choix artistique qui plaît notamment au grand public puisqu’évidemment, la technique et la virtuosité sont au rendez-vous.

Le couple, interprété par M. Côté et Mme. Hodgkinson, fusionne dans ses lignes. Les portés sont doux, les moments d’unisson, peu nombreux, impeccables. On retrouve avec eux l’esprit du ballet classique, mélangé tout de même à des techniques plus contemporaines, comme des angles plus prononcés au niveau des bras notamment ou encore des gestes plus saccadés. Malgré certains désaccords qui se comprennent par des antithèses corporelles, on comprend que le couple ne fait qu’un, que les deux font la paire et que l’amour unit l’harmonie de leurs corps.

Natasha Poon Woo qui interprète la chirurgienne et Casia Vengoechea qui interprète la créature, viennent tous les deux casser encore davantage le néoclassicisme. En effet, avec chacune leur signature, elles dévoilent des pas très structurés, très maîtrisés et un vocabulaire dansé qui enrichit la pièce. On suit leurs diverses émotions au fil de leurs états de corps dans une interprétation théâtrale juste. Mme Vengoechea performe à merveille l’animalité du corps et toutes ces possibilités géométriques, à la limite du contorsionniste. Mme Poon Woo quant à elle inspire par sa précision militaire et son relâché tout en douceur. Une belle combinaison d’entités qui démontre un réel travail de recherche.

Somme toute, Crypto déverse énormément de gestuelle et mouvements diversifiés, certes justifiés par l’histoire, mais parfois essoufflants. Les corps s’arrêtent peu et dansent beaucoup, sans raison forcément apparente. Cependant, le mouvement a-t-il forcément besoin de sens et ne peut-il pas simplement être là pour être là, être aimé pour ce qu’il est et non ce qu’il tente de représenter ?

Crypto Jusqu’au 14 mai, Théâtre Maisonneuve