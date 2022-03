La danse au FIFA

Emersion. La réalisatrice Aline-Sitoé N’Diaye nous plonge dans le quotidien de Yaa, jeune fille métisse de 15 ans qui n’aime pas qui elle est. Elle est confrontée à sa couleur de peau lorsqu’elle découvre, dans un magasin, les nuances des chaussons de danse. Au Musée McCord le 17 mars, dans le cadre de l’événement Films dansés et société : pour un nouvel impact.

La nuit de la danse. Mélanie Demers, Édouard Lock, Hofesh Shechter et plusieurs autres seront mis à l’honneur en cette nuit de célébration de la danse. Une vingtaine de films de la programmation seront présentés sur grand écran. Une bonne façon de ne rien rater ! Au théâtre Outremont le 18 mars, à partir de 17 h 30.

Firestarter : The Story of Bangarra. Dans cette proposition cinématographique, Wayne Blair et Nel Minchin explorent la perte et la reconquête de la culture aborigène. Ils suivent les trois frères fondateurs de la compagnie de danse contemporaine aborigène australienne Bangarra Dance Theatre et dévoilent comment ils ont réussi à se renouveler au fil du temps pour devenir une institution à la renommée internationale. En ligne à partir du 16 mars, ou au théâtre Outremont le 19 mars.

Body-Buildings. Fusionner la danse, le cinéma et l’architecture, c’est le défi que s’est lancé le réalisateur portugais Henrique Pina. Sur six oeuvres d’architecture, dans son pays d’original, il filme des artistes en danse s’approprier l’espace et élaborer une danse planante, impressionnante. En ligne à partir du 16 mars, ou au Centre canadien d’architecture le 26 mars.

The Swan at the Mouth of the River​. Cette oeuvre cinématographique s’immerge dans la fin d’une carrière, la dernière montée sur scène de l’artiste Bernd Burgmaier qui enfile ses pointes pour interpréter Le cygne mourant. Ce docu-danse retrace la fin et la suite de la trajectoire d’un danseur, mettant en avant les perceptions binaires du genre et de la vie. En ligne à partir du 16 mars, ou au cinéma du Musée le 26 mars.