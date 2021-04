Si tout le secteur des arts a été durement frappé par la pandémie, la danse, déjà précaire en temps normal, s’en trouve écorchée. Comme le cirque, comme ces disciplines où l’entraînement très régulier en groupe, empêché ou diminué par les restrictions sanitaires, est une des clés de la virtuosité. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, a donc annoncé lundi matin l’octroi de 6,5 millions de dollars supplémentaires pour soutenir le secteur.

L’enveloppe sera gérée par le Conseil des arts et des lettres du Québec. « En raison des impératifs de distanciation, du manque d’entraînement des artistes et de l’absence de revenus aux guichets, la danse est l’un des secteurs qui ont été très éprouvés par la pandémie », a indiqué la ministre par voie de communiqué. « C’est pourquoi notre gouvernement juge essentiel de soutenir les projets d’interprètes et d’organismes de ce secteur. »

La coprésidente du Regroupement québécois de la danse (RQD) Jamie Wright a souligné que ce soutien permettra d’assurer « aux interprètes et aux chorégraphes une remise en forme physique et artistique sécuritaire », les aidant à surmonter « les conséquences de l’inactivité imposée aux interprètes par la pandémie. »

L’aide provient des 147 millions de dollars supplémentaires injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel annoncés dans le dernier budget.

D’autres détails suivront.