Cinq bons plans pour faire le plein de danse

Les salles de spectacles sont fermées, et leur réouverture paraît encore bien lointaine. Mais on peut toujours danser… dans nos salons, dans nos têtes et surtout dans nos cœurs. Quelques suggestions pour entrer malgré tout dans la danse et s’y évader un peu.

En direct de l’univers

Avec son projet Préambules, le MAI dévoile des entrevues inédites avec les artistes de sa programmation annuelle. Que leur spectacle ait pu avoir lieu ou non, ces artisans de la scène dévoilent au public leur parcours, leurs inspirations et leur processus créatif en toute simplicité. On y retrouve notamment l’interprète et créatrice originaire de Mexico Diana León, ainsi que la danseuse de renom Heather Mah. Entrevues en ligne gratuitement.

Lire la danse

Paru en septembre dernier au Seuil, le livre Nouvelle histoire de la danse en Occident regroupe les travaux de 27 des meilleurs spécialistes internationaux de la danse occidentale, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. La sociologue, journaliste et autrice Laura Cappelle y dévoile la multiplicité des pratiques, de la transe au contemporain, en passant par les ballets de la Renaissance. Le lecteur traverse des siècles d’Histoire avec un guide pour le faire danser. Bon voyage !

À lire aussi Tous les textes de notre édition spéciale, « Rentrée culturelle de l'hiver 2021

Dans la bulle de Pite

Dans son spectacle Body and Soul, la chorégraphe de Vancouver Crystal Pite explore le thème de la dualité. Pour créer sa chorégraphie destinée aux danseurs du Ballet de l’Opéra national de Paris, Pite s’est inspirée des langages corporels de William Forsythe, de Jiří Kylián ou encore de Mats Ek et a construit une danse débordant d’énergie vive. Les 41 interprètes en soignent l’esthétisme et offrent un spectacle empreint d’émotion qui devrait plaire à un large public. Danse Danse le présente en ligne, du 17 au 23 février.

Revoir ses classiques

Maurice Béjart, Kader Attou, Marie-Claude Pietragalla, Sidi Larbi Cherkaoui… Tous ces grands noms de la danse sont encore pour l’instant sur pause. Pourquoi ne pas leur rendre hommage en explorant à nouveau leurs œuvres ? Avec sa collection « Entrez dans la danse », la chaîne franco-allemande ARTE invite à dévorer la danse. Pour les grands comme pour les petits.

Danse-ça court

Depuis le 18 janvier dernier, matv.ca présente sa série Festival Quartiers Danses. Vous pourrez y (re)découvrir 16 courts métrages de danse de la 18 édition du festival. Tout au long de la saison, les 16 cocréations vous seront dévoilées avec notamment les performances de Kyra Jean Green and Trip The Light Fantastic, Véronique Giasson, Charles Brecard ou encore Elon Höglund. Un bon moyen d’aller à la rencontre d’artistes d’ici devant de courtes créations éclectiques et inspirantes.

Photo: David Wong

Le goût des autres

Tangente nous amène en voyage avec la chorégraphe Charo Foo Tai Wei, qui explore le passé taoïste de sa famille dans sa pièce Jin Gu Bang (The Golden Stick Ritual). Tiraillée entre deux langages, elle se risque à un rapprochement de ceux-ci et en dévoile une exploration corporelle. Dans un second temps, l’artiste Winnie Ho dévoile sa pièce aWokening, dans laquelle elle renoue avec Hong Kong et navigue entre les difficultés vécues par sa diaspora et son identité queer. Spectacle en direct le 23 janvier à 17 h. En reprise du 25 au 31 janvier. Discussion avec les artistes pendant l’entracte.