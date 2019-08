Le pow-wow contemporain de Barbara Kaneratonni Diabo

Transmission et hybridité. Risque et partage avec le public. Vitrine sur une culture mondialisée et métissée, avec une programmation qui comprend ballet, danse contemporaine, danse africaine, flamenco, breakdance. Le 17e festival Quartiers Danses propose 50 performances qui seront présentées dans sept quartiers montréalais, à la salle Bourgie et à la Cinquième salle de la Place des Arts. Panorama en cinq temps avec son directeur artistique, Rafik Hubert Sabbagh.

La danse percussive de Sandy Silva. Le déambulatoire de danse percussive Lab 1 de la chorégraphe Sandy Silva et de la compagnie [ZØGMA] ouvre le festival, le 6 septembre à compter de 12 h 30. Rue Sainte-Catherine, non loin de la place des Festivals, une trentaine de danseurs se taperont sur le corps en chantant et en invitant le public à en faire de même. « Cela se fera en sourdine, sans musique, dans un esprit de communauté et de fraternité », indique Rafik Hubert Sabbagh.

Danser autour de Yoko Ono. ​ Le 4 septembre à 19 h, le FQD s’associe à la Fondation Phi pour l’art contemporain lors de l’événement Dissections. Une performance réunissant Janelle Hacault, la harpiste Coralie Gauthier, Beaver Dam Company et Cai Glover gravitera autour des oeuvres de Yoko Ono.

Courts métrages à la Cinémathèque. « Le Québec et Montréal sont connus pour leurs réalisateurs de courts métrages et de films sur la danse. Cela fait 10 ans que le festival présente des films sur la danse et nous en sommes très heureux », dit Rafik Hubert Sabbagh à propos du segment cinématographique du FQD, qui permettra de découvrir l’univers de chorégraphes tels que Zab Maboungou, James Viveiros, Tentacle Tribe et Jean Green. Du 9 au 11 septembre.

Voir la danse où on l’attend le moins. « On amène la danse là où on n’a pas l’habitude de la trouver, pour rejoindre une population qui n’a pas accès à l’art », dit Rafik Hubert Sabbagh, qui indique que les marchés Jean-Talon et Atwater s’ajoutent cette année au répertoire de lieux extérieurs investis par le FQD. La place des Festivals, les Jardins Gamelin, le square Victoria, la place d’Armes, la place Wellington et le Musée des beaux-arts prêteront aussi leurs planchers aux danseurs du FQD.

Focus Danse Bach d’Alex Neoral. Le 15 septembre, à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, des musiciens québécois partageront la scène avec des danseurs de Rio de Janeiro pour une ode autour de trois pièces de Jean-Sébastien Bach.