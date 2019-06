Christopher House quitte le Toronto Dance Theatre

Le chorégraphe Christopher House laissera dans un an son poste de directeur artistique du Toronto Dance Theatre, poste qu’il occupait depuis plus de 25 ans, a annoncé The Star. Il laissera la compagnie en bonne santé financière. D’ici là, il reprendra au printemps prochain son solo I’ll Crane for You, signé par l’Américaine Deborah Hay, et verra aussi une de ses chorégraphies faire partie du programme House Mix. M. House entend continuer à danser après son départ. Le conseil d’administration du TDT annoncera bientôt les détails de la candidature pour le prochain directeur artistique.