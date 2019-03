L’ancien directeur des Grands Ballets canadiens Lawrence Rhodes est décédé cette semaine. Lawrence Rhodes est connu pour avoir attiré en Amérique des chorégraphes emblématiques, dont Nacho Duato et Jiri Kylian. Lawrence Rhodes a dirigé la New York University’s Tisch School of the Arts avant d’être nommé à la tête des Grands Ballets canadiens, de 1989 à 1999. Il a ensuite dirigé l’école d’art de Juilliard de New York, de 2002 à 2017, date à laquelle il a pris sa retraite.