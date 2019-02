Les flâneurs

Poétique et lumineuse Colonie

Une colonie, premier long métrage pétri de sensibilité de Geneviève Dulude-De Celles, primé dans plusieurs festivals canadiens, est présenté à la Berlinale, mais les Québécois peuvent le voir en salle. Et bien que l’avenue du récit initiatique soit depuis longtemps balisée au cinéma, ce film sur le passage à la vie adulte d’une jeune fille dans sa petite ville près d’Odanak, auprès d’un ami autochtone et d’une sœur enfant adorable, dégage une vraie lumière. Son naturel et sa poésie, la grâce de ses jeunes interprètes, la finesse de la caméra et la vérité de la démarche d’auteure nous hantent longtemps.