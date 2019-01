Hélène Blackburn reçoit le prix RIDEAU Hommage

C’est la chorégraphe et danseuse Hélène Blackburn qui recevra le prix RIDEAU Hommage, le 21 février, lors de la clôture de l’événement RIDEAU, organisé par l’Association des diffuseurs de spectacles-RIDEAU. L’Association a choisi Mme Blackburn pour sa contribution « à la démocratisation de la danse, à son développement et à son rayonnement sur la scène locale et internationale ».

Il faut dire que la compagnie Cas Public, qu’Hélène Blackburn a fondée, est l’une des rares à créer des spectacles de danse tous publics, qui s’adressent autant aux enfants qu’aux adultes. En entrevue, la chorégraphe explique qu’on perçoit souvent à tort la danse comme une discipline au public niché. « En fait, dit-elle, c’est peut-être la discipline artistique la plus facile d’approche pour les jeunes. » Les jeunes dansent, dit-elle, et, contrairement aux stéréotypes, les garçons dansent encore plus que les filles, croit-elle. « À cause des danses urbaines, notamment, qui trouvent un écho chez eux », dit-elle.

La compagnie d’Hélène Blackburn donne environ 110 représentations par année, dont 80 % se déroulent à l’étranger, dit-elle. Par contre, la création des oeuvres se fait au Québec, avec la collaboration des diffuseurs québécois.