«Frontera», encore plus gros

Dana Gingras voit sa prochaine chorégraphie prendre du poids. L’artiste, choisie par le Centre de création O Vertigo (CCOV) pour tenir sa première résidence longue durée de deux ans menant à une chorégraphie grand plateau, bénéficiera aussi d’un soutien important du Fonds national de création du Centre national des arts pour son Frontera. Ces fonds permettent à l’artiste de s’associer à United Visuals Artists, de Londres, pour la conception d’éclairages, et au groupe musical montréalais Fly Pan Am, qui composera une partition musicale originale et la jouera sur scène, auprès des neuf danseurs. La première de Frontera est prévue à l’automne 2019.