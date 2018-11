Les flâneurs

L’enfance en poésie

Avec Mont de rien, son huitième et très bellement édité recueil de poésie (L’Oie de Cravan), Maxime Catellier revisite son enfance. En petits blocs de vers simples, cristallins, parfois d’une vraie candeur, il compose sa propre Chronique de la dérive douce, en filiation avec Dany Laferrière, remplaçant l’exil par le fait d’être sorti de l’enfance et Montréal par Saint-Anaclet-de-Lessard. On dirait, parfois, une sorte de folk poétique, faite avec « une langue / pour faire apparaître / les choses au moment / de les dire // elle ne leur servait pas / à montrer les choses / mais à les faire ». Et ses deux poèmes en vers redisant des matchs de hockey, La bataille du vendredi saint et La veine de Clint Malarchuk, sont des morceaux d’anthologie.