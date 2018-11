Marco Pronovost devient commissaire à Tangente

Photo: Tangente

Marco Pronovost, directeur général et artistique de la compagnie spécialisée en art social B21, est le premier commissaire à être nommé chez le diffuseur de danse contemporaine Tangente. Il sera le pilier d’une équipe de cinq commissaires qui décidera collégialement de la programmation. Ce projet-pilote veut ainsi explorer une nouvelle forme de commissariat, plus collectif. Il est mis en place afin de remplacer Dena Davida, cofondatrice et actuelle commissaire chez Tangente, qui partira en mai 2019. Les autres commissaires de l’équipe devraient être nommés au début de l’an prochain, pour des mandats de trois à cinq ans.