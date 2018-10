Marc Béland et Alix Dufresne mettent en corps les effets d’un discours paradoxal

« J’espère qu’on fait [le lien entre] la capacité qu’ont quand même aisément des contribuables nantis, des multinationales, des grandes industries, des banques à contourner le fisc tandis qu’on nous dit qu’on dépense trop collectivement », expliquait en 2015 au micro de Marie-France Bazzo l’intellectuel Alain Deneault. « Ce qu’il faut comprendre, c’est que les deux phénomènes fonctionnent de pair », analysait alors l’auteur de Paradis fiscaux, la filière canadienne (Écosociété, 2014). « Aujourd’hui, quand on attend un autobus 40 minutes à -20 degrés, c’est qu’il y a le problème des paradis fiscaux. Quand on attend des mois pour une intervention chirurgicale urgente dans un hôpital, c’est qu’il y a le problème des paradis fiscaux. Quand une compagnie de théâtre ne parvient pas à financer le moindre spectacle, c’est qu’il y a le problème des paradis fiscaux. » Écoutant l’émission matinale, ce matin-là, derrière son volant, le comédien Marc Béland a été pris au corps par l’indignation. Une indignation qu’avec Alix Dufresne, il remonte aujourd’hui en scène, dans Hidden Paradise.

« Comment ça se fait qu’on n’est pas dans la rue, pour faire changer les affaires ensemble, quand on sait des affaires de même ? », se demande encore aujourd’hui Marc Béland. Pour canaliser frustration, colère, envie de militantisme, désir d’engagement, il a convoqué la metteure en scène Alix Dufresne, qui a sauté dans ce train de la performance politique.

« Je voulais faire entendre dans un théâtre la parole de Deneault, plus politique, plus universitaire », indique Marc Béland. « On a utilisé le stratagème de la répétition, du martèlement pour la décliner », disent les créateurs. Et les corps réagissent, de manière intuitive, parfois somatique, à cette entrevue répétée jusqu’à plus soif. Les mouvements proposent un autre langage, une autre lecture, afin de « montrer les effets de ce discours outrageant, auquel on sait qu’on ne peut rien changer, sur nos corps, sur les corps », disent les deux complices.

Planter le clou

« L’idée d’un manifeste mis en scène s’est tout de suite imposée, indique Alix Dufresne. L’évasion fiscale, on a l’impression que ça touche seulement les riches, le 1 %, mais quand Deneault parle, on comprend que ça touche tout le monde. » Marc Béland rajoute, et chiffre : « Ce sont 165 milliards de dollars par année qui sont ainsi perdus au Canada et, ça, c’est seulement d’après les chiffres que les banques donnent. »

La performance débute par une écoute intégrale des huit minutes de l’entrevue. « C’est pas super sexy, comme début de show », admet en souriant Mme Dufresne. L’entrevue, que les deux interprètes ont apprise « à la virgule près », est reprise ensuite cinq fois, à chaque redite traversée par une nouvelle mise en corps. « D’abord, on écoute ; ensuite, on fait une gymnastique lente et absurde ; ensuite, très près du public, on dit le texte le plus vite possible, si vite que ça devient un exutoire émotif », expliquent les créateurs. « Deneault le dit, enchaîne M. Béland, tant qu’on ne le ressentira pas dans notre chair, tant que nos enfants ne mourront pas à 12 ans d’un cancer, on ne bougera pas comme citoyen parce qu’on est dans un environnement trop confortable. »

Pour souligner cet aspect, les deux interprètes s’interdisent eux-mêmes le confort, s’empêchant l’aisance et la maîtrise de la partition, dont l’exécution doit rester semée d’imperfections. « Quand on finit un show, on a mal, tous les deux, vraiment », souligne la metteure en scène. Un théâtre de la douleur ? « Quand même pas, répond M. Béland. Mais de la dépense, de la survie, de l’engagement, de l’absurdité, oui. »

Leur satisfaction naît quand des spectateurs viennent les voir pour leur dire qu’ils « l’ont senti dans leur corps. Que la répétition fait son effet. Ils nous disent que la première fois, ils entendent l’entrevue ; que la deuxième fois, quand les corps embarquent, ils l’entendent mieux, et qu’après, ils la comprennent et ils la sentent ».

Ce théâtre politique, engagé, ne gagnerait-il pas à être diffusé ailleurs qu’à l’ATSA ou à La Chapelle — publics de même allégeance, sinon convaincus d’avance — pour gagner en efficacité ? Cela ne briserait-il pas aussi ce paradoxe du confort — celui du spectateur qui voit des propositions collées à sa pensée, qui lui sont habituelles —, confort qui brise la nécessité, la possibilité de l’engagement, aussi bien envers une oeuvre qu’en société ? « Mais j’en rêve !, s’exclame Alix Dufresne, je rêve qu’Hidden Paradise passe à Jean-Duceppe ou au Rideau vert ! Avec des discussions après-spectacle ! Et c’est sûr qu’on a envie que les spectateurs sautent de leurs sièges pour aller voter pas pour la CAQ, illustre Mme Dufresne. Nous, ainsi, on passe à l’action, poursuit-elle, même si c’est de manière absurde — parce que, qu’est-ce que ça va changer, au fond, un spectacle de plus ? » « Mais au moins, pendant ce temps-là on fait quelque chose de concret », conclut Marc Béland.

Selon Alain Deneault « Je ne suis pas du tout un spécialiste de la danse », indique l’auteur Alain Deneault, « et j’ai seulement vu une partie de la prestation il y a un an et demi. Ce que je voyais, et je suis béotien, j’insiste pour le répéter, c’était la difficulté pour les corps, cette épreuve, cette espèce de face-à-face, de corps à corps que représente la métabolisation d’un discours qui secoue les assises habituelles de la pensée. On voit dans les corps les effets d’un discours paradoxal — au sens fort du terme —, quand on sent que, si on veut revoir la réalité qui permet les paradis fiscaux, il faut tout revoir : l’État, la loi, le système… »