Dévoilement de la programmation du festival Quartiers Danses

Du 5 au 15 septembre, le festival Quartiers Danses, qui pose la danse en divers lieux de Montréal, souvent extérieurs, déploiera la programmation de sa 16e édition. De Berlin, le chorégraphe Roderick George présentera en salle deux de ses créations lors de la soirée d’ouverture. On pourra aussi le voir gratuitement en extérieur dans le très court duo remixé de William Forsythe, Pas de deux cent douze, avec Josh Johnson. De l’Inde, tous du Centre Attakkalari, se produiront en salle Jayachandran Palazhy, et, en programme partagé avec Victoria May et HODA, Hemabharathy Palani. Parth Bhardwaj donnera pour sa part une prestation extérieure. En théâtre, on pourra voir également des oeuvres d’Alix Dufresne et Marc Béland, de Rebecca Margolick et Andrea Pena, de James Viveiros et Pauline Gervais. Entre autres.

Un déambulatoire dansé par Kristen Cere, accompagnée d’un violoncelliste et d’une chanteuse, permettra de visiter autrement les collections du Musée des beaux-arts de Montréal. En extérieur se produiront également le collectif Zeugma, Morgane Le Tiec, David Albert-Toth, Stacey Désilier. Des ateliers et tables-rondes complètent la programmation.